Andersen Global stärkt seine Präsenz in Indonesien dank einer Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Anwaltskanzlei Armila Rako und baut damit die Möglichkeiten des Unternehmens weiter aus, in dem asiatischen Land durch juristische Kompetenz einen nahtlosen Kundenservice anzubieten.

Armila Rako wurde 2018 von den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Eva Armila Djauhari und Michel A. Rako gegründet, die ihre früheren Kanzleien zusammenlegten, um ihre Fachkompetenz zu erweitern und für ihre Kunden hochwertigen Service bereitzustellen. Die Kanzlei bietet lokalen und internationalen Mandanten eine Reihe von Rechtsdienstleistungen an, etwa aus den Bereichen Unternehmens- und Handelsrecht, Umstrukturierungen, handelsrechtliche Prozesse, Fusionen und Übernahmen, Bank- und Finanzwesen, Bergbau und Energie sowie ausländische Investitionen und Umstrukturierungen.

"In unserer Kanzlei sind wir stolz darauf, erstklassige Lösungen zu liefern und das Verantwortungsbewusstsein zu stärken. So stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeitenden über die nötigen Erkenntnisse und das nötige Wissen verfügen, um unsere Wettbewerbsvorteile in der Region zu festigen", so Eva Armila Djauhari. "Die Kooperation mit Andersen Global unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden aus aller Welt integrierte, umfassende Lösungen zu liefern."

Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, ergänzt dies wie folgt: "Indonesien ist eine äußerst wichtiger, zukunftsfähiger Markt, der enormes Potenzial aufweist. Die regionale Präsenz und die Fachkompetenz von Armila Rako sind für unsere Expansionsbemühungen von entscheidender Bedeutung und versetzen uns in die Lage, unsere Reichweite auf dem asiatischen Markt weiter auszubauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 12.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 380 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220913005176/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

Tel. 415-764-2700