Es scheint so, als wäre der jüngste Absturz an den Börsen bereits wieder verdaut. Zu Beginn der neuen Woche konnten die Anleger sich allerorten über steigende Kurse freuen. Besonders hierzulande ging es kräftig in die Höhe und der DAX schaffte es sogar auf 13.400 Punkte, nachdem nur vor wenigen Tagen die 13.000-Punkte-Linie aus der Hand gegeben werden musste.Ein weiteres Mal zu den Top-Performern zählte die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008). Die profitiert derzeit von der Aussicht auf kräftig steigende Zinsen sowohl im Euroraum als auch ...

