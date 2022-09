Trotz erhöhter Investitionen und Aufmerksamkeit der obersten Führungsebene sind die meisten Unternehmen nur unzureichend auf größere Bedrohungen vorbereitet, wobei die Cloudsicherheit eine der wichtigsten Prioritäten ist

SAN ANTONIO, Sept. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten, gab heute bekannt, dass mehr als die Hälfte (59 %) der weltweiten IT-Führungskräfte die Cybersicherheit als eine der drei wichtigsten geschäftlichen Sorgen ihrer obersten Führungsebene nennen, noch vor Themen wie Inflation (51 %), Bindung und Einstellung neuer Talente (45 %) und Lieferketten-/Logistikmanagement (45 %). Dies geht aus einer neuen, von Rackspace Technology durchgeführten Umfrage unter 1.420 weltweiten IT-Fachkräften hervor.



Trotz einer beträchtlichen Erhöhung der Investitionen in die Cybersicherheit, eines größeren Bewusstseins im Vorstand und einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsteam und der Unternehmensleitung geben weniger als die Hälfte der Befragten (43 %) an, dass sie kritische Daten und Vermögenswerte vor Bedrohungen schützen. Darüber hinaus gibt eine große Mehrheit an, dass sie entweder nicht oder nur "einigermaßen" darauf vorbereitet ist, auf größere Bedrohungen zu reagieren, z. B. Bedrohungen und Problembereiche zu identifizieren und zu entschärfen (62 %), sich von Cyberangriffen zu erholen (61 %) oder Lücken und Verstöße zu verhindern (63 %). Auf die Frage nach den drei größten Herausforderungen auf dem Gebiet der Cybersicherheit in ihrem Unternehmen nannten die Befragten die Migration in die Cloud und den Betrieb von Anwendungen in der Cloud (45 %), gefolgt von einem Mangel an Mitarbeitern mit Kenntnissen im Bereich der Cybersicherheit (39 %) und einer mangelnden Sichtbarkeit der Schwachstellen in der gesamten Infrastruktur (38 %).

"Immer mehr Unternehmen migrieren ihre IT-Infrastruktur weg von Rechenzentren und treiben ihre Initiativen zur Transformation in die Cloud voran. Dabei achten sie verstärkt darauf, wie sich diese Veränderungen auf ihre Sicherheitslage auswirken können", sagte Karen O'Reilly-Smith, Chief Security Officer, Rackspace Technology. "Wie die Umfrageergebnisse zeigen, ist die Cybersicherheit nach wie vor das mit Abstand wichtigste Unternehmensanliegen und ein Hauptschwerpunkt der IT-Investitionen. Da jedoch Talente knapp sind, suchen immer mehr Unternehmen außerhalb ihrer vier Wände nach Orientierung in dieser neuen Cloud-first-Welt."

Cloudsicherheit ist führend in Bezug auf Investitionsprioritäten

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Unternehmen ihre Investitionen in die Cybersicherheit zurückfahren. 70 % der Befragten gaben an, dass ihre Budgets für Cybersicherheit in den letzten drei Jahren gestiegen sind. Diese neuen Investitionen flossen hauptsächlich in Cloud-native Sicherheit (59 %), Datensicherheit (50 %), beratende Sicherheitsdienste (44 %) und Anwendungssicherheit (41 %). Laut der Umfrage ist die Cloud-native Sicherheit auch der Bereich, in dem sich Unternehmen am ehesten auf die Expertise eines externen Partners verlassen.

Diese Investitionen entsprechen genau den Bereichen, in denen Unternehmen die größte Konzentration an Bedrohungen wahrnehmen, angeführt von der Netzwerksicherheit (58 %), dicht gefolgt von Angriffen auf Webanwendungen (53 %) und Angriffen auf die Cloudarchitektur (50 %).

"Wir beobachten eine deutliche Verschiebung in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Ressourcen zur Bekämpfung von Cyberbedrohungen einsetzen, auch wenn die Budgets steigen", sagte Gary Alterson, Vice President und zuständig für Security Solutions bei Rackspace Technology. "Die Cloud bringt eine Reihe neuer Sicherheitsherausforderungen mit sich, die neues Fachwissen und oft auch den Rückgriff auf externe Partner erfordern, die bei der Implementierung Cloud-nativer Sicherheitstools, der Automatisierung der Sicherheit, dem Schutz Cloud-nativer Anwendungen, dem Angebot von Container-Sicherheitslösungen und anderen Funktionen helfen können."

Sicherheitsteams und die oberste Führungsebene

In der Umfrage wurde auch die Beziehung zwischen Sicherheitsteams, Vorständen und den obersten Führungsebenen näher untersucht. 70 % der Befragten gaben an, dass das Bewusstsein für Cybersicherheit in der Vorstandsebene in den letzten fünf Jahren zugenommen hat, während 69 % eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsteam und den Mitgliedern der oberste Führungsebene anführten. Nur 13 % der Befragten gaben an, dass es erhebliche Kommunikationslücken zwischen dem Sicherheitsteam und der obersten Führungsebene gibt, während 69 % der IT-Führungskräfte ihre Kollegen in der obersten Führungsebene als Fürsprecher für ihre Anliegen betrachten.

"Es ist erfreulich zu sehen, dass IT-Sicherheits- und Führungsteams Fortschritte bei der Beseitigung von Silos und der Ermöglichung einer besseren Kommunikation sowie von Bereitschaftsplänen in Bezug auf Bedrohungen und Prioritäten erzielt haben", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Insgesamt sind die Unternehmen in Bezug auf die Cybersicherheit sehr viel versierter und wissen besser, wo sie vor Herausforderungen stehen. Angesichts des Mangels an IT-Fachkräften und der neuen Fähigkeiten, die die Cloud erfordert, wissen sie auch, wo sie Unterstützung benötigen."

Methodik der Umfrage

Die Umfrage wurde von Coleman Parkes Research im Juli 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.

