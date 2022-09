Hamburg (ots) -Zehn renommierte Persönlichkeiten aus Medien und Wissenschaft bilden in diesem Jahr die Jury für den NDR Sachbuchpreis. Zur ihr gehören die Medizinerin und Virologin Prof. Dr. Sandra Ciesek, Moderatorin und Autorin Ninia LaGrande sowie der geschäftsführende Leiter des Centre for Ethics and Law in the Life Sciences Prof. Dr. Nils Hoppe. Den Vorsitz hat NDR Programmdirektorin Katja Marx."Gute Sachbücher helfen uns dabei, unsere komplexe Welt zu verstehen und sie besser zu machen. Und sie erinnern uns daran, dass Wissenschaft keineswegs geradlinig und widerspruchsfrei verläuft, sondern auf einem lebendigen Diskurs beruht. Erkenntnisse müssen ausgetauscht und weitergetragen, geprüft und reflektiert werden. Welchem der eingereichten Sachbücher dies auf besonders preiswürdige Weise gelungen ist, werden wir in unserer Jury leidenschaftlich debattieren", so Katja Marx.Die Arbeit beginntWenn in den kommenden Tagen die Nominierungskommission ihre Longlist bekannt gibt, beginnt die Arbeit der Jury. Sie bewertet die Titel der Longlist nach den Wettbewerbskriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung und wählt drei Titel für die Shortlist aus, inklusive des Siegertitels. Bekanntgegeben wird dieser bei der Preisverleihung am 3. November im Göttingen. Das Event wird live im Radio und im Livestream auf www.ndr.de/ndrsachbuchpreis übertragen.Das sind die Mitglieder der Jury:Katja Marx ist Jury-Vorsitzende und seit Januar 2020 Programmdirektorin des Norddeutschen Rundfunks. Zum NDR wechselte sie vom Hessischen Rundfunk, wo sie zuletzt Hörfunk-Chefredakteurin und Leiterin des Informationsprogramms hr-iNFO war.Hendrik Brandt war mehr als ein Jahrzehnt lang Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und ist jetzt als Chefredakteur in der Madsack Mediengruppe für Sonderprojekte verantwortlich.Prof. Dr. Sandra Ciesek ist Medizinerin und Virologin, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt sowie Professorin für Medizinische Virologie an der Goethe-Universität. Dort ist sie maßgeblich an der Forschung zu SARS-CoV-2 beteiligt.Adrian Feuerbacher ist Programmchef von NDR Info und seit Mai 2021 Chefredakteur des Norddeutschen Rundfunks. Er studierte in den 90er-Jahren Volkswirtschaft und Sozialwissenschaften, kam 1998 als freier Mitarbeiter zum Norddeutschen Rundfunk, wechselte 2003 ins ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. 2013 übernahm er bei NDR Info die Leitung der Abteilung Politik und Aktuelles.Prof. Dr. phil. Marie-Luisa Frick ist assoziierte Professorin am Institut für Philosophie an der Universität in Innsbruck. Sie absolvierte ein Diplomstudium der Rechtswissenschaften, ein Magisterstudium sowie ein Doktoratsstudium der Philosophie an der Universität Innsbruck.Prof. Dr. Ulrike Guérot ist Professorin für Europapolitik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Gründerin des European Democracy Labs in Berlin. Zuvor leitete sie das Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau Universität Krems.Prof. Dr. Nils Hoppe ist Geschäftsführender Leiter des Centre for Ethics and Law in the Life Sciences (CELLS) und Inhaber der Professur für Ethik und Recht in den Lebenswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte befinden sich u. a. an der Schnittstelle zwischen Gesundheits- und Forschungsethik, Bioethik, Gesundheitsrecht und regenerativer Medizin.Ninia LaGrande lebt und arbeitet in Hannover als Moderatorin, Autorin und Schauspielerin. Sie moderiert Formate vor der Kamera, auf der Bühne und am Podcast-Mikrofon. Ihr Fokus liegt dabei auf Politik, Gesellschaft und Popkultur.Andrea Lütke ist Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen und seit dem 1. Juli 2020 Stellvertretende Intendantin des NDR. 1994 kam Andrea Lütke zunächst als freie Mitarbeiterin zum NDR nach Hannover. 1999 wurde sie Redakteurin und 2012 Leiterin der Redaktion von "Hallo Niedersachsen". 2017 wurde sie Programmbereichsleiterin Fernsehen im NDR Landesfunkhaus und zwei Jahre später dessen Direktorin.Petra Reich veröffentlicht seit 2016 auf ihrem Literaturblog "LiteraturReich" und einem gleichnamigen Instagram-Account Buchbesprechungen und Beiträge rund ums Buch. Seit 2017 arbeitet sie in der Bloggerjury zum Bloggerpreis für Literatur "Das Debüt" mit, der jährlich einen besonders gelungenen Romanerstling auszeichnet.Über den NDR SachbuchpreisDer NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autor*innenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro. Wie bereits im Vorjahr bietet der Göttinger Literaturherbst erneut den Rahmen für die Verleihung. Ebenfalls wieder als Partner mit dabei ist das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius, das zum zweiten Mal seinen LifeScienceXplained-Preis vergeben wird. Dieser zeichnet junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen. Dotiert ist er mit 10.000 Euro.Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis sowie unter sartorius.com/lifesciencexplained.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationRalf PlessmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5320344