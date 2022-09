Das Tochterunternehmen Cruise zeigt sich auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference ambitioniert. Laut Präsentation von CEO Kyle Vogt will man innerhalb von 90 Tagen in Austin und Phoenix einen erlösbringenden Rideshare-Service anbieten. Ziel ist es, dass Cruise bis2025 einen Umsatz von 1 Mrd. $ erzielt. GM will jährlich 2 Mrd. $ an Investitionen in Cruise stecken. Mit dem Ridesharing-Geschäft geht man in direkte Konkurrenz zu UBER, wenn man, wie angekündigt, die hohen Wachstumsraten realisieren kann. Brancheninsider rechnen durch den Einstieg von GM in den Ridesharing-Sektor mit Übernahmen in der Branche. LYFT stand gerüchteweise bereits im Fokus, als potenzielle Interessenten wurden GM, FORD und BMW gehandelt. Für GM ist Cruise ein Value-Katalysator, ähnlich wie PORSCHE für VW. Die GM-Aktie ist bereits auf Erholungskurs. Bei KGV um 6besteht noch Luft nach oben.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!









GENERAL MOTORS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de