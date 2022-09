DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BOSCH - Der weltgrößte Automobilzulieferer will die Brennstoffzelle als Alternative zum Elektromotor bei Transportfahrzeugen positionieren. Die Schwaben haben dafür zwei Elektrotransporter gekauft, die großen Batterien ausgebaut und im gleichen Bauraum eine Brennstoffzelle samt Peripherie untergebracht. Die Fahrzeuge wollen sie nächste Woche auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover vorstellen. Partner im Projekt ist die ABT e-Line GmbH, die zusammen mit Bosch Engineering den Umbau der Fahrzeuge mit Bosch-Komponenten konzipiert und gebaut hat. (Handelsblatt)

ABB - Der zweitgrößte Roboterhersteller der Welt, ABB, sieht trotz aller globalen Verwerfungen derzeit kein Ende des Robotikbooms. "Der Bedarf an Robotern steigt und steigt", sagte ABB-Robotikchef Sami Atiya im Club Wirtschaftspresse München. Derzeit sehe man vor allem verstärkt den Trend, Produktion wieder näher in Richtung Heimatmärkte zu verlagern. "Es gibt kaum ein Unternehmen, das sich das gerade nicht anschaut." (Handelsblatt)

GOOGLE - Dem Suchmaschinenbetreiber Google stehen in Großbritannien und den Niederlanden wegen ihrer digitalen Werbepraktiken erneut Milliardenklagen ins Haus. Die Brüsseler Anwaltskanzlei Geradin Partners will die Alphabet-Tochter im Namen von Verlagshäusern, denen aufgrund des wettbewerbswidrigen Verhaltens von Google ein Schaden entstanden ist, vor Gericht ziehen, wie die Kanzlei am Dienstag mitteilte. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge belaufen sich die Forderungen wegen der verloren gegangenen Werbeumsätze auf bis zu 25 Mrd. Euro. (Börsen-Zeitung)

