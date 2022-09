Der Börsen-Wecker vom 14.09.2022 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. News am Morgen Börse Twitter-Aktionäre stimmen Musk-Deal zu Twitters Aktionäre haben der Übernahme des Unternehmens durch Tech-Milliardär Elon Musk wie erwartet zugestimmt. weiterlesen Wirtschaft Länderminister beraten über hohe Energiepreise Die Energieminister der Länder kommen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Hannover zusammen, um über den weiteren Umgang mit der Energiekrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...