Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen herben Rückschlag erlitten. Am Vormittag sah es noch gut aus, der DAX war komfortabel im Plus und näherte sich sogar 13.600 Punkten. Dann gab es Inflationsdaten aus den USA und der DAX fiel wie ein Stein. Marktidee: Siemens Healthineers Die Aktie von Siemens Healthineers hatte im Dezember ihr Rekordhoch markiert. Im Anschluss setzte eine Trendumkehr ein. Das Papier rutschte bis auf ein Tief im Juni und ging dann in eine Erholungsbewegung über. Gestern scheiterte der Versuch ein wichtiges Widerstandsbündel zu überwinden. Solange das nicht gelingt, überwiegen die Abwärtsrisiken. Im Fokus stehen deswegen auch zwei Ziele auf der Unterseite. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf