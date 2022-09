The following instruments on XETRA do have their first trading 14.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.09.2022AktienCA29259W7008 EnCore Energy Corp.CA38021J1030 GOAT Industries Ltd.Anleihen1 US437076CT73 The Home Depot Inc.2 XS2530443659 Íslandsbanki hf.3 XS2534786590 Raiffeisen Bank International AG4 DE000DD5A1F4 DZ BANK AG5 XS2530444624 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA6 US437076CS90 The Home Depot Inc.7 US04522KAH95 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)8 US15189XAZ15 Centerpoint Energy Houston Electric LLC9 AT0000A306J4 Erste Group Bank AG10 DE000NLB3Z75 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 XS2526881532 Telia Company AB12 XS2534785865 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)13 DE000HLB7671 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB7655 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 US437076CR18 The Home Depot Inc.16 XS2534276717 Volvo Treasury AB