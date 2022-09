Marburg (ots) -Das neue Zentrum wird nach seiner vollständigen Eröffnung im Verlauf dieses Kalenderjahres der größte Standort für Forschung und Entwicklung von CSL unter einem Dach sein. Das hochmoderne Gebäude, das Platz für über 500 Mitarbeitende bieten wird, schafft Raum für Kreativität und wissenschaftlichen Austausch, auch mit externen Partnern.Nach drei Jahren Bauzeit stellte das weltweit führende Biotechnologieunternehmen CSL (ASX:CSL; USOTC:CSLLY) gestern sein neues Zentrum für Forschung und Entwicklung (F&E) auf dem Gelände des Marburger Industrieparks Görzhausen vor. Das Investitionsvolumen für das Projekt betrug 150 Millionen Euro. Auf einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern bietet das Zentrum Platz für bis zu 500 F&E-Mitarbeitende und ist damit das weltweit größte F&E-Zentrum von CSL, das alle Disziplinen unter einem Dach vereint."Die Investition in Marburg macht für uns Sinn, denn diese Region hat CSL mitgeprägt", sagte Paul Perreault, CEO und Managing Director von CSL. "Der neue Gebäudekomplex wurde mit modernsten Technologien nach strengen Nachhaltigkeitskriterien gebaut und wird den Standort Marburg, Mittelhessen und Hessen weit über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus zum Leuchtturm der Biotechnologie machen."Um ein florierendes, lokales Innovations-Ökosystem voranzutreiben, sind 800 qm der Laborfläche für externe Kollaborationen mit Biotech-Startups vorgesehen. Seine strategisch günstige Lage in der Nähe von Universitäten, Instituten und biomedizinischen Zentren ermöglicht einen effizienten Zugang zu externen Talenten."Das neue Forschungszentrum wird ein optimales Umfeld für Spitzenforschung schaffen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit regionalen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eröffnen", betonte Angela Dorn-Rancke, Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, in einer Videobotschaft. "Es steht damit im Einklang mit dem Anliegen der Landesregierung, Spitzenforschung in Hessen zu fördern und die hessischen Hochschulen gemeinsam mit Wirtschaft und Gesellschaft zu führenden und attraktiven Forschungseinrichtungen für qualifizierte Fachkräfte zu machen", so Dorn-Rancke weiter."Wissenschaft und Innovation aus Marburg werden uns helfen, die Zukunft von CSL nachhaltig zu gestalten, und wir hoffen, dass sie die Entwicklung der Region Marburg zu einem weltweit anerkannten Innovationszentrum vorantreiben werden", sagte Dr. Bill Mezzanotte, Head of R&D und Chief Medical Officer von CSL. "Das neue F&E-Zentrum wird weiterhin eine entscheidende Rolle in der globalen F&E-Investitionsstrategie von CSL spielen."Marburg hat für CSL eine ganz besondere Bedeutung: CSL Behring betreibt hier eine branchenführende Produktionsstätte und die Geschichte des Unternehmens ist in der Stadt verwurzelt. Paul Perreault sagte: "Hier lebte und arbeitete Emil von Behring, einer der Gründer unseres Unternehmensbereichs CSL Behring, der den ersten Medizin-Nobelpreis für seine Pionierarbeit bei der Verwendung von Plasma zur Behandlung von Diphtherie-Patienten erhielt. Während Plasma nach wie vor eine unserer strategischen wissenschaftlichen Plattformen ist, haben wir uns im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt und innovative Ansätze erarbeitet - auch durch die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen über die wissenschaftlichen Plattformen der rekombinanten Technologie, Zell- und Gentherapie sowie zellbasierte, eibasierte, adjuvantierte und sa-mRNA-Impfstoffe. Wir hoffen, dass der Standort Marburg das gesamte Unternehmen als weltweites Innovationszentrum für Patienten auch zukünftig voranbringen wird."Modernes Energiekonzept und offene ArbeitsumgebungAuch im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie von CSL ist der neue Campus eine Investition. "Es ist uns gelungen, ein Gebäude zu errichten, das den höchsten deutschen Energiestandards genügt", so Dr. Lars Grönke, der gemeinsam mit Vicky Pirzas Geschäftsführer der F&E-Abteilung von CSL in Marburg ist. So ist der Gebäudekomplex mit den neuesten Technologien, wie etwa einem Eisspeicher und Wärmepumpen, ausgestattet. Ziel ist eine CO2-neutrale Energieversorgung. Das Eisspeicher-Energiemanagementsystem auf dem neuen Marburger F&E-Campus ist eines der größten in Europa: Mit einem Durchmesser von 17,5 Metern und einer Höhe von 7 Metern fasst der Eisspeicher beeindruckende 1.683 Kubikmeter Wasser - so viel, wie in einem 50-Meter-Schwimmbecken enthalten ist.Als besonderes Highlight des Anlasses am 13. September gab es Führungen durch das Gebäude, das architektonisch in Hinblick auf Arbeitsweisen der Zukunft konzipiert ist und eine inspirierende Arbeitsumgebung mit hochmodernen Laboren bietet. "Co-Working-Spaces verbinden durch eine offene Raumgestaltung kooperative und individuelle Arbeitssituationen", erklärte Vicky Pirzas das Konzept dahinter. "Das soll die Menschen näher zusammenbringen und damit Ideen fördern."Über den CSL F&E-Campus in MarburgDer Bau des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E) M600 von CSL in Marburg begann im November 2019 und wird im Laufe dieses Kalenderjahres abgeschlossen. Der F&E-Campus ist fast 40.000 Quadratmeter groß und umfasst 7.000 Quadratmeter Laborfläche, 7.000 Quadratmeter Arbeitsfläche und 800 Quadratmeter Fläche für Start-ups aus der Region. Außerdem wird es Platz für rund 500 CSL-Mitarbeitende aus Forschung und Entwicklung sowie für akademische und weitere Kooperationspartner bieten.Für CSL sind der verantwortungsvolle Umgang mit und die effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum. Dazu gehören die Integration von Umweltaspekten in alle wichtigen Geschäftsentscheidungen, die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und die Minimierung des Abfallaufkommens durch Vermeidung, Reduzierung und Wiederverwertung.So stand auch bei der Planung des neuen F&E-Zentrums die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Der Bau des Campus wurde in Übereinstimmung mit den Förderkriterien der KfW (Investitions- und Entwicklungsbank des Bundes) für grüne Finanzierungen geplant. Die Investition steht auch im Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Sie trägt zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung Nr. 7 - bezahlbare und saubere Energie - und Nr. 13 - Handeln für den Klimaschutz - bei. Zu den Besonderheiten des modernen Energiekonzepts gehört die Ausstattung des Gebäudes mit einem Eisspeichersystem und Wärmepumpen.M600 ist mit fortschrittlichen Laboren und modernsten technischen Mitteln ausgestattet und vereint verschiedene Formen von Arbeitsbereichen für aktives Arbeiten unter einem Dach. Darüber hinaus beherbergt das Gebäude auch Laborflächen für externe Mitarbeitende, was zu einem lebendigen F&E-Ökosystem beiträgt und Innovationen am Standort Marburg fördert.CSL ist nebst Marburg auch in Melbourne (Australien), Bern (Schweiz), Amsterdam (Niederlande), King of Prussia (Pennsylvania, USA), Pasadena (Kalifornien, USA) und Waltham (Massachusetts, USA) mit insgesamt mehr als 2.000 Forschungs- und Entwicklungsmitarbeitenden vertreten. Dies trägt dazu bei, ein international eingebundenes Unternehmen zu schaffen, das unkompliziert mit Institutionen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten kann und Zugang zu professionellen Entwicklungsmöglichkeiten bietet sowie externe Innovationen fördert.Über CSLCSL (ASX:CSL; USOTC:CSLLY) ist ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an lebensrettenden Arzneimitteln, darunter solche zur Behandlung von Hämophilie und Immundefekten sowie Impfstoffe zur Grippeprävention. Seit unserer Gründung im Jahr 1916 haben wir uns von dem Versprechen leiten lassen, Leben zu retten und dabei die neuesten Technologien einzusetzen. Heute stellt CSL - einschließlich unserer drei Geschäftsbereiche CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor - lebensrettende Produkte für Patienten in mehr als 100 Ländern bereit und beschäftigt über 30.000 Mitarbeitende. Unsere einzigartige Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, F&E-Fokus und operativer Exzellenz ermöglicht es uns, Innovationen zu ermitteln, zu entwickeln und zu nutzen, damit unsere Patienten ihr Leben in vollen Zügen genießen können.Weitere Informationen finden Sie unter www.cslbehring.de und www.csl.com.