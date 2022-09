Bitcoin vs. Ethereum

Anzeige / Werbung Leveraged Funds sind inzwischen auf die Kaufseite gewechselt Die Historie der Krypto-Währungen ist in Sachen Futures noch sehr kurz. Dennoch lässt sich bereits erkennen, dass die Leveraged Funds als Trendtreiber fungieren und wir uns an ihnen am ehesten orientieren können. In diesem Video ziehe ich einen aktuellen Vergleich zwischen Bitcoin und Ethereum: https://youtu.be/n9M0VfElucg Bei beiden Krypto-Währungen sind die Leveraged Funds auf die Kaufseite gewechselt. Oft bewegt sich der Kurs dann auch in diese Richtung. Beim Bitcoin ist jedoch die 18000-Dollar-Marke zu beachten. Sollte diese durchbrochen werden, muss losgelöst von der mittelfristig positiven Perspektive mit einem kurzweiligen Sell-Off bis ca. 12000 Dollar gerechnet werden. Aus dem Grund bietet es sich aus unserer Sicht an, noch Pulver trocken zu halten und lediglich mit kleinen Tranchen erste Positionen einzugehen. Auch auf unserem Youtube-Kanal wird Öl immer wieder thematisiert! Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Klassische Währungen können Sie ausgezeichnet mit Produkten von Morgan Stanley traden: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XC0007924514,BTC~USD,ETH~EUR

