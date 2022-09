(shareribs.com) London 14.09.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch leicht nach unten. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich geklettert. Dort wird zudem überlegt, wann die strategischen Bestände wieder aufgefüllt werden sollen. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,035 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...