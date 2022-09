Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netcetera AG: Vierfach ausgezeichnet: Verlagssoftware Forward Publishing glänzt zusammen mit Partner Livingdocs im Kress Pro-Rating



14.09.2022 / 09:04 CET/CEST



Medienmitteilung

Zürich, 14. September 2021



Vierfach ausgezeichnet: Verlagssoftware Forward Publishing glänzt zusammen mit Partner Livingdocs im Kress Pro-Rating



Mit der Publishing-Plattform "Forward Publishing" von Netcetera gelingt Verlagen die digitale Transformation. Das Verlagsfachmagazin Kress Pro zeichnet die Software und das Team dahinter in gleich vier Kategorien aus.



Kress Pro zeichnet das Team hinter Forward Publishing aus: Der Schweizer IT-Dienstleister Netcetera gehört laut Kress Pro zu den zehn wichtigsten Digitalagenturen für Publisher in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugrundeliegend für die Auszeichnung ist eine Befragung unter den 100 (Deutschland) respektive 25 (Österreich, Schweiz) reichweitenstärksten Onlineangeboten. Die Cloud-Plattform von Forward Publishing ermöglicht Verlagen und Redaktionen den Aufbau eines zukunftssicheren, digitalen Newsrooms. Als Technologiepartner und One-Stop-Shop integriert Forward Publishing die eigene Cloud-Lösung schnell in bestehende Verlags-IT und minimiert so Kosten für lokale IT-Infrastruktur. "Unsere Technologie schafft neue Möglichkeiten beim Publishing, etwa durch Multi-Channel-Distribution für digitale Endgeräte und Print. Die Software-Komponenten von Forward Publishing decken den gesamten Publikationsprozess ab", sagt Alexander Josef, Portfolio Verantwortlicher "Digital Publishing" bei Netcetera. Verlage und Redaktionen haben dank Forward Publishing mehr Ressourcen für redaktionelle Qualität: Informative und hochwertige Inhalte begeistern Leser und ermöglichen Wachstum im Digitalmarkt. Große Medienhäuser wie Berliner Verlag, Bauer und Aschendorff setzen schon auf Forward Publishing. Aus der Redaktion, für die Redaktion: Forward Publishing-Editor Livingdocs in drei Kategorien ausgezeichnet



Forward Publishing wählt die eigenen Publishing-Tools nach dem Best-of-Breed-Prinzip aus - und liegt dabei goldrichtig: Der Forward-Publishing-Editor Livingdocs - ein HeadlessCMS der neusten Generation - schaffte es im KressPro-Rating für das beste Redaktionssystem für Zeitungen, Zeitschriften und Digitalangebote in allen drei Kategorien in die Top 10. Dieses Kunststück gelang ausschließlich Livingdocs. Zahlreiche Medienunternehmen wie die beteiligte NZZ und DuMont schätzen die Skalierbarkeit von Livingdocs, das Digital-first-Konzept und die übersichtliche Nutzeroberfläche, mit der Redaktionen starke Storys intuitiv für viele Kanäle aufbereiten können. "Medien leisten einen entscheidenden Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie. Wir unterstützen Verlage dabei, ihr Business in die Online-Welt des 21. Jahrhunderts zu bringen", sagt Livingdocs-CEO Gabriel Hase.

Medienkontakt:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 1'000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen auf netcetera.com und LinkedIn. Zusatzmaterial zur Meldung:



