Automatisierung und Auslagerung spielen im Personalwesen eine immer größere Rolle. Auf diesen Bereich hat sich Automatic Data Processing (ADP) seit der Gründung 1949 spezialisiert. Ob Zeiterfassung, Talentmanagement oder Personalabrechnungen, es gibt kaum einen Prozessschritt in einer Personalabteilung, für den der IT-Dienstleister keine passende Softwarelösung bereitstellt.Mittlerweile werden die Dienste in 140 Ländern von fast 1 Mio. Unternehmen unterschiedlichster Größe in Anspruch genommen, wobei der Großteil der Umsätze in den USA generiert wird. Die Kundentreue ist sehr hoch, was sich in planbaren und nicht-zyklischen Erlösströmen widerspiegelt. Der adressierbare Markt beträgt 150 Mrd. US-Dollar ...

