Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Talfahrt zur Wochenmitte fortsetzen. Der Schock nach den US-Inflationsdaten vom Vortag hat den DAX -0,46% dabei auch am Mittwoch im Griff. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise ein Prozent schwächer bei 13.060 Punkte taxiert. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. Vorgaben aus den USAEine unerwartet hohe Inflation ...

