Kurz und knackig: Der Bund hat die Beteiligung an der Lufthansa beendet. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp 10 % im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert. Nun liegt das Unternehmen wieder in privaten Händen. Das bedeutet zum einen, dass das Unternehmen wieder stabil ist, zum anderen aber auch, dass die vom WSF zum Erwerb der Beteiligung eingesetzten 306 Mio. Euro, die sich nun zu einem insgesamt erzielten Erlös von 1,07 Mrd. Euro ausgewachsen haben, ein feines Schmankerl waren! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



