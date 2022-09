DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: MONTANA AEROSPACE ERNEUT FÜR IHRE STARKE INNOVATIONSKRAFT UND INDUSTRIELLE SPITZENLEISTUNG AUSGEZEICHNET

Reinach (pta005/14.09.2022/09:00) - Die zu Montana Aerospace gehörende Universal Alloy Corporation (UAC) erhielt den renommierten "Spirit Award". Das Unternehmen ist mit seinem innovativen Fertigungsnetzwerk, den beiden großen, neuen gebauten Werken in Rumänien und Vietnam sowie seiner hochgradig vertikal integrierten Wertschöpfungskette ein verlässlicher und leistungsfähiger Partner in Krisenzeiten.

Universal Alloy Corporation (UAC), Teil der Montana Aerospace, erhielt von Spirit AeroSystems, einem der weltweit größten Tier-1 Luftfahrtzulieferer, die renommierte Auszeichnung in der Kategorie "Supplier Innovation", dem Innovationspreis für Zulieferer. Der von Spirit AeroSystems jährlich verliehene Award an die leistungsstärksten Schlüsselzulieferer bestätigt die vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber auch die innovative Wachstumsstrategie von Montana Aerospace.

Wie bei der Preisverleihung in Wichita (Kansas, USA) betont wurde, "konzentriert sich die Auszeichnung auf Unternehmen, die ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, Innovationen zu realisieren, die einen langfristigen Wert schaffen".

UAC wurde für ihr innovatives Fertigungsnetzwerk ausgezeichnet, mit dem es für Wachstum und Aufrechterhaltung der Lieferketten in schwierigen Krisenzeiten sorgt und damit Stabilität garantiert.

Die Universal Alloy Corporation (UAC), Teil der Montana Aerospace, ist ein weltweit führender und hochintegrierter Hersteller von Struktur-Komponenten und Baugruppen für die Luftfahrtindustrie und hat sich zu einem global Player entwickelt. Die ausgeprägte Qualitäts- und Servicekultur, innovative Produktentwicklungen und das globale Fertigungsnetzwerk haben UAC zu einem Weltmarktführer im Segment hochkomplexer, extrudierter und verarbeiteter Komponenten für Tragflächen und Flugzeugrümpfe gemacht.

UAC wurde in seiner 60-jährigen Unternehmensgeschichte bereits mehrfach für seine Spitzenleistungen ausgezeichnet, zuletzt im Jänner 2020 mit dem "Airbus Best Performer Award", sowie 2019 von Spirit AeroSystems als "Strategic Supplier of the Year" geehrt.

"Die Auszeichnung unterstreicht unsere starke Partnerschaft und unser Schulterschluss mit Spirit AeroSystems, aber auch unseren innovativen Weg. Das große Investitionsprogramm, welches wir 2018 gestartet haben, hat unsere erfolgreiche Strategie bestätigt. Neben den beiden neuen großen Werke in Rumänien und Vietnam haben wir uns ebenfalls auf den Bau von drei neuen Extrusionslinien, die ihre Testphase erfolgreich abgeschlossen haben und in Zukunft signifikante Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern werden, fokussiert. Wir haben die Herausforderungen gemeistert, unserer Position am Gesamtmarkt gestärkt, da wir auch dann liefern können, wenn andere Marktteilnehmer ausfallen", betont Kai Arndt, Co-CEO der Montana Aerospace.

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.800 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 32 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Aerospace, E-Mobility und Energy zum Einsatz kommen.

