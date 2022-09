Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 14.09.2022

Kursziel: 3,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,70.

Zusammenfassung:

clearvise hat endgültige H1-Zahlen vorgelegt, die die vorläufigen Zahlen bestätigen. Das Unternehmen hat Umsatz (+66% J/J auf EUR26,5 Mio.) und bereinigtes EBITDA (+80% auf EUR20,6 Mio.) kräftig gesteigert. Die Gründe dafür waren eine deutlich gestiegene Stromproduktion (+33% auf 248 GWh) und wesentlich höhere Strompreise. Das Nettoergebnis verbesserte sich von EUR-1,6 Mio. auf EUR4,0 Mio. Angesichts anhaltend hoher Strompreise rechnen wir damit, dass clearvise ihre bereits zweimal angehobene Guidance im Jahresverlauf erneut erhöhen wird. Allerdings dürfte das extrem hohe Strompreisniveau für Nicht-Erdgas-Stromerzeugung durch regulative Eingriffe in das Marktdesign seitens der EU nicht mehr von langer Dauer sein. Im Raum steht bisher ein Höchstpreis zwischen 180 und 200 EUR/MWh. Da unsere Schätzungen nicht auf dem aktuellen Strompreisniveau basieren, hätte eine solche Regulierung keine Auswirkungen auf unsere Prognosen und Bewertung. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.70 price target.



Abstract:

clearvise has presented final H1 figures that match the preliminary numbers. Both revenues (+66% y/y to EUR26.5m) and adjusted EBITDA (+80% to EUR20.6m) increased strongly. This was due to a significant increase in electricity production (+33% to 248 GWh) and substantially higher electricity prices. Net income improved from EUR-1.6m to EUR4.0m. In view of persistently high electricity prices, we expect clearvise to raise guidance, which it has already raised twice, again in the course of the year. However, the extremely high level of electricity prices for non-natural gas power generation is unlikely to last much longer due to regulatory intervention in the market design by the EU. So far, a maximum price of between 180 and 200 EUR/MWh is being considered. As our estimates are not based on the current electricity price level, this regulation would have no impact on our forecasts and valuation. An updated DCF model still yields a EUR3.70 price target. We confirm our Buy recommendation.

