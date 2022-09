WIETMARSCHEN-LOHNE, Deutschland (ots/PRNewswire) -Neuer Report der renommierten Staffing Industry Analysts (SIA) erschienen - zvoove als der führende Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für Personaldienstleister hervorgehobenDer aktuelle Report der Staffing Industry Analysts (SIA) "Global Staffing Backoffice Software Landscape" zeichnet die zvoove Group als den globalen Leader in der Branche aus: zvoove verfügt sowohl über den größten Modulumfang als auch über die beste Produktreife am Markt. Damit steht fest: Mit seinen marktführenden Produkten und Services trifft zvoove den Nerv der Zeit und bietet Lösungen an, die passgenau auf die Bedürfnisse von europäischen Personaldienstleistern zugeschnitten sind.Der renommierte Marktanalyst mit Fokus auf die Personaldienstleister-Branche SIA nimmt regelmäßig fundierte Untersuchungen vor. Um Personaldienstleistern einen umfassenden Überblick über die Anbieter und deren Systeme zu gewähren, hat SIA 19 Unternehmen miteinander verglichen. Im detaillierten Report wird zvoove als Anbieter von ganzheitlichen End-to-End-Lösungen hervorgehoben, der die Anforderungen am Markt stets im Blick hat. Der Report führt als Alleinstellungsmerkmal an, dass zvoove das umfangreichste Funktionsangebot für Personaldienstleister am Markt bietet und durch Rechtssicherheit überzeugt.Software as a Service (SaaS) ist ein zentraler Trend, der die Softwarelandschaft rund um die Personaldienstleistung prägt. Auch hier bestätigt der Report zvoove als führenden Anbieter, der sich durch seine SaaS-Lösungen bereits heute zukunftsorientiert aufgestellt hat. "Die Ergebnisse des SIA-Reports bestätigen uns in unserer Strategie. Wir haben frühzeitig erkannt, dass Software die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes unterstützen muss", erklärt Pascal Deters, Product Manager Lead bei zvoove. "Durch unsere SaaS-Lösungen bieten wir unseren Kunden echte Mehrwerte, zum Beispiel mehr Flexibilität, schnellere Innovations- und Update-Zyklen und höchste Sicherheit."Dass zvoove den konsequenten Ausbau der Marktführerschaft auf dem europäischen Markt für Personaldienstleister-Software erfolgreich umsetzt, wird ebenfalls im SIA-Report deutlich. Hervorgehoben werden unter anderem die verschiedenen Sprachversionen und die sichere Compliance, die eine Abdeckung vieler nicht-englischsprachiger Regionen ermöglicht. Darüber hinaus befindet sich zvoove auf einem starken internationalen Wachstumskurs. Zuletzt hat das Unternehmen den niederländischen Anbieter Pivoton (https://zvoove.com/presse/zusammenschluss-zvoove-pivoton) akquiriert. Damit ist zvoove der einzige europäische Anbieter, der führende ERP-Lösungen in mehreren Ländern anbietet. "Über die Expansion in Länder, die wichtige Märkte für die Personaldienstleistung darstellen, erweitern wir auch unseren Pool an Experten und Softwarelösungen und können somit unseren Kunden mehr innovative Software mit Spitzentechnologie anbieten", betont Sascha Alber, CPO/CTO von zvoove. "Zusätzlich zu unseren rechtskonformen ERP-Systemen, die als vertikale Lösung individuell auf die verschiedenen Länder zugeschnitten sind, bieten wir auch europaweite Synergien durch horizontale Lösungen wie zvoove Recruit."Den vollständigen SIA-Report können Interessierte auf der zvoove Website herunterladen (https://zvoove.com/webinare-whitepaper/sia-report?utm_campaign=sia%20report&utm_source=pressemeldung).Über zvooveDie zvoove Group ist der marktführende Anbieter von SaaS-Lösungen für Personal- und Gebäudedienstleister in Europa. In einem dynamischen Ökosystem aus Dienstleistern, Mitarbeitenden und Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt durch End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und gesicherte Arbeitskraft für Unternehmen. Bereits über 3.700 Kunden und mehr als 50.000 End-User vertrauen auf zvoove. Über die Plattformen managen sie ihr tägliches Business, z. B. 700.000 Zeitarbeitnehmer, 12 Milliarden Euro an Lohnzahlungen und 500.000 Bewerbungen. zvoove beschäftigt über 350 Mitarbeitende an 8 Standorten in Europa.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653643/zvoove_Group_GmbH_Logo.jpgMedienservice KONTEXT KommunikationsagenturJan Frankowski | Klaus SchardtMelli-Beese-Straße 1990763 Fürth+49(0)911-97 47 8-0jan.frankowski@kontext.comklaus.schardt@kontext.compress@zvoove.comKontakt:zvoove Group GmbHvon-Humboldt-Str. 249835 Wietmarschen-Lohnepress@zvoove.comOriginal-Content von: zvoove Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159072/5320451