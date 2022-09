Berlin/Hamburg (ots) -Einkaufen im Internet zählt vielfach schon zur Normalität, doch nicht jeder Online-Shop ist eine Empfehlung wert. Welche Unternehmen top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv. Weit über 64.000 Kundenmeinungen entschieden über die besten Anbieter in 87 Kategorien. Die feierliche Preisverleihung zu "Deutschlands Beste Online-Shops 2022" findet heute in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv Ratgeber, Montag, 19.09.2022, 18:35 Uhr)."Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Online-Shops zeigt sich in vielen Bereichen - angefangen vom Angebot und dem Internetauftritt über Bestell- und Zahlungsbedingungen bis hin zu Versand und Rücksendung. Selbst beim Preis-Leistungs-Verhältnis, ein Aspekt, den viele Verbraucherinnen und Verbraucher oft besonders kritisch prüfen, schneidet die E-Commerce-Branche insgesamt gut ab", bilanziert Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Zu den aus Kundensicht besten Online-Shops und damit zu den Preisträgern zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, etwa Lidl.de, Amazon, Zalando, Samsung, Conrad.de, Telekom Magenta Smart Home, Hellweg.de, Ahrens + Sieberz und Hifi-Regler.Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Ratgeber-Magazine: "Die Auszeichnung der besten Online-Shops sorgt für Transparenz und bietet eine gute Orientierungshilfe, denn Kundenurteile bilden sich aus persönlichen Erfahrungen. Niemand kann besser beurteilen, wie gut und empfehlenswert ein Online-Shop ist, als die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Retouren-Abwicklung. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 842 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 702 Online-Shops, für die jeweils mindestens 80 Kundenmeinungen eingingen.PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-SHOPS 2022"(alphabetische Sortierung)GeneralistenGeneralisten (mit Filialnetz): Galeria.de, Lidl.de, Tchibo.deGeneralisten (ohne Filialnetz): Amazon, HSE, Otto.deHaus & GartenBadausstattung: Baddepot, Megabad.com, Reuter.deBauen & Heimwerken (mit Filialnetz): Hagebau.de, Hellweg.de, Hornbach.deBauen & Heimwerken (ohne Filialnetz): Baustoffshop.de, Meinhausshop.de, Werkzeugstore24Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmenwerk.de, Halbe-RahmenBlumen-Abo: Bloom & Wild, Bloomon, ValentinsFliesen: Fliesenmax.de, Fliesenrabatte.de, Keramics.comGartenhäuser: Gartenhaus-GmbH.de, Mc Garden24, Steda-online.deGartenmöbel: Gartenmoebel.de, Gärtner Pötschke, XL-Gartenmöbel.deGartenzäune: Zaun24.de, Zaunfuchs.de, Zaun-IdeeGeländer: Hörr, Metallbau-Onlineshop.de, Eleo Express (Schmiede24)Glasprodukte nach Maß: Glas Star, Glasprofi24, MySpiegel.deHaushalt: Leifheit, Maxx-world.de, WenkoJalousien & Plissees: Jaloucity.de, Plissee-Partner.de, Sunlux24Kamin & Ofen: Hark.de, Kamdi24, Ofenexperte.deKindermöbel: Comfort Baby, Engel & Bengel, SkandicLampen & Beleuchtung: Click-Licht.de, Lampenwelt, Skapetze.comMaßmöbel: Deinschrank.de, Form.bar, Meine-MoebelmanufakturParkett & Holzboden (Spezialisten): Bodenverkauf.de, CasandoPflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Tomgarten.deSchlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: Betten-abc.de, Betten.de, Matratzen-Concord.deSonnensegel & Markisen: Sonnenmax, Sonnensegel-Pina.de, SoweroWand & Boden: Billigerluxus.de, Planeo, Teppichscheune.deWohnen Generalisten (mit Filialnetz): Hoeffner.de, Ikea.com, XXXLutz.deWohnen Generalisten (ohne Filialnetz): Home24.de, Inhofer.de, Wohnen.deTechnikDruckerzubehör: Druckerzubehoer.de, Office-Partner.de, Toner-dumping.deElektronik (mit Filialnetz): Conrad.de, Mediamarkt.de, Saturn.deElektronik (ohne Filialnetz): ELV, Notebooksbilliger.de, VoelknerElektronikhersteller: Medion.com, Samsung, Teufel.deHandyzubehör: Arktis.de, Coolgadget, Dein DesignHeiztechnik/Haustechnik: Heima24, Heizung-billiger.de, Wolf-online-shop.deKfz-Zubehör: ATP-Autoteile.de, Motointegrator, Reifen.comPräsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Beamer-Discount.de, Hifi-Regler, Visunext (Beamershop24)Sicherheitstechnik: Sicher24, Wagner-Sicherheit.deSmart Home: Devolo Home Control, Somfy, Telekom Magenta Smart HomeSoftware: Blitzhandel24.de, Lizenzking.de, Mysoftware.deWallboxen: Energieloesung.de, Mobilityhouse.com, Wallbox24.deMode & AccessoiresBrillen (ohne Kontaktlinsen): Eyes and more, Fielmann.de, Misterspex.deDamenwäsche: Hunkemöller, Lascana, Schiesser.comFashion (mit Filialnetz): Breuninger.com, H&M Online-Shop, Walbusch.deFashion (ohne Filialnetz): About You, Lands' End, ZalandoHaarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Klier Hair WorldHemden: Eterna.de, Excellent Hemd, Hemden BoxT-Shirt-Druck: Shirtinator, Shirtlabor, Teamshirts.deUhren-Hersteller: Breitling.com, Sternglas.de, Swatch.comKochen & GenießenBarbecue & Grill: Grills.de, Santosgrills.de, Weber.comE-Zigaretten: Dampftbeidir.de, Intaste.de, Riccardo-Zigarette.deGewürze: Ankerkraut, Bremer-Gewuerzhandel.de, OstmannKaffee & Espresso: Coffee Circle, Happy Coffee, Roast MarketLebensmittel: Amazon Fresh, Edeka24, Rewe.dePod-Systeme: Blu (myblu), Innocigs.com, VuseSpirituosen: Myspirits.eu, Weisshaus.de, Whiskyworld.deTabakwaren: Online-Tabak-Shop, Tabak Brucker, TabakstoreTee & Zubehör: Teaworld, Teegschwendner.de, Teekanne.deTiefkühlkost: Bofrost.de, Frosta.deWein: Belvini, Jacques.de, Vinos.deZubehör Kochen & Speisen: Kochform, One Kitchen, TischweltFreizeit & BeschäftigungBüro (ohne Basteln): Böttcher AG, VikingFotoanbieter (mit Filialnetz): Cewe, Lidl-Fotos.de, Rossmann-Fotowelt.deFotoanbieter (ohne Filialnetz): Fotobuch.de, Pixum, PosterXXL.deGeschenkefinder: Geschenke für Freunde, Geschenke-online.de, Proidee.deKunstdrucke: Kunst-fuer-alle.de, Kunstkopie.de, Wall-art.deKünstler- und Bastelbedarf: Boesner.com, Buttinette, Kreativ.deSammelkarten & Zubehör: Gate to the Games, Industrial-Illusion, LotticardsSchreibwaren-Hersteller: Faber-Castell, Lamy, StabiloSchulbedarf: Schulranzen-onlineshop.de, Schulranzenwelt.de, Schulsachen.deSpielwaren: Mytoys.de, Smythstoys.com, Spielzeugwelten.deTickets: Eventim, Myticket.de, TicketmasterSport & HobbysCampingzubehör: Camping Wagner, Natureon, Obelink.deDarts: Dartshop.de, Dartshopper.de, Mcdart.deE-Bike (Spezialisten): E-bikes-only.de, Elektrofahrrad24.de, Leon CycleElektroroller & Scooter: SXT Scooters, Unu, Walberg Urban ElectricsFahrräder & Fahrradzubehör: Bike-components.de, Bobshop.com, Fahrrad-XXL.deGolf: Golf24.de, Golfino.com, Golfshop.deHundebedarf: Hundeland, Hundeshop.de, Schecker.deJagd: DJV-Shop.de, Grube.de, PareyshopLastenräder (Spezialisten): E-Lastenrad.de, Larryvsharry.deLauf-Sport: Bunert.de, Lauf-Bar.de, Shop4runners.comSkate-Shops: Planet Sports, Skatedeluxe, TitusSkisport: Ski-Outdoor-Shop.de, Sport-Conrad.com, Xspo.deSportgeräte: Gorilla Sports, Sport-Tec, Sport-Tiedje.deStoffe & Nähen: Der Buntspecht, Stoffkontor.eu, Stoff & Stil OnlineshopSurfen: Online-Surfshop.de, SurfpiratesTauchen: Atlantis-Onlineshop.de, Divestore.de, Uwfun24.deTeleskope: Astroshop.de, BresserYacht & Boot: 24ocean, Awn.de, Lepper MarineVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandKommunikation ntvBettina KlauserTel.: 0221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/5320444