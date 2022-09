Haiger (ots) -Ohne Schnörkel und Knebel, ohne Unterbrechungen durch Armaturen oder Elektrogeräte - designorientierte Planer legen großen Wert auf einheitlich gestaltete Küchenzeilen mit niedrigen Sockeln und großen Flächen. Im Trend liegt daher die glatte XL-Front, hinter der sich die moderne Küchentechnik verbirgt.Das cleverere Gleittür-Konzept von ORANIER ermöglicht genau dieses bei den neuen GXL-Versionen der beliebten GAVI-Serie. Die Geschirrspüler sind hinter der flexiblen Gleittür verborgen und können ab einer Sockelhöhe von nur 2 Zentimetern eingebaut werden.Insgesamt umfassen die beiden Modellreihen GAVI 7582 und GAVI 7592 sechs Varianten. Jeweils das 82 cm hohe Standard-Gerät, die 86-er XL-Version und das jeweilige Highlight GXL mit Gleittür.Clean: Sauberkeit gewinnt mit vielen DetailsAlle Varianten verfügen über zahlreiche technische Features, die höchsten Bedienkomfort garantieren. Für hygienische Sicherheit sorgt BacteriaSTOP. Die Geräte sind mit einem speziell beschichteten Filter ausgestattet, der bis zu 99,99 Prozent aller Bakterien zuverlässig beseitigt. Das Beste: Unangenehmen Gerüchen wird ebenfalls vorgebeugt.Wenn es mal schnell gehen soll, steht bei der Baureihe GAVI 7582 das Gastro50-Programm zur Verfügung; in nur 50 Minuten bei 65°C ist alles gründlich sauber und trocken. Des Weiteren gibt es neben Intensiv und Eco die Funktion "Vorspülen" und das 30-minütige Programm "Gläser". Hilfreiche Details sind die Startzeitverzögerung, halbe Beladung und Selbstreinigung. Das floorLIGHT - ein auf den Boden leuchtender Lichtpunkt - zeigt an, ob das Gerät noch läuft. Sehr praktisch ist die 3-fache Höhenverstellung des oberen Korbes, die durch die LiftmatikPLUS-Technik besonders leicht ist. So entsteht mit einem Handgriff viel Platz für Töpfe, Pfannen und große Teller oder den Extra-Korb für langstielige Weingläser.Clever: Highlight mit noch mehr Extras in SerieDer Glanzpunkt ist der GAVI 7592. Mit neun Spülprogrammen, deren elektronische Bedienung über Softtasten und ein LED-Display erfolgt, bleiben hier keine Wünsche offen. Neben Gastro50, verfügt er über ein weiteres Highspeed-Programm mit nur 14 Minuten Laufzeit. Für ein Höchstmaß an Sauberkeit sorgen Programme wie DampfPLUS oder HygienePRO, das bei 70°C zum Beispiel Baby-Fläschchen schonend reinigt. Damit alles stets im Blick ist, verfügt der GAVI 7592 nicht nur über floorLIGHT, sondern auch über eine vierfache LED-Innenbeleuchtung. In der herausnehmbaren Besteckschublade VarioPLUS sind Messer, Gabel und Löffel perfekt einsortiert. So geht Ausräumen leicht und schnell von der Hand.area30 - live dabeiMitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 17. bis 20. September 2022 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 23 als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen sich auf die Besucher. Mehr unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80773/5320441