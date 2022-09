Die Inflation schlägt sowohl in Deutschland, als auch in den USA wieder zu. Wegen ihr dürften die Zinsen weiter stark erhöht werden und die Märkte brechen ein. Doch diese Aktien trotzen der Inflation und performen besser als der Markt. 8,3 Prozent. Diese Zahl verschreckte Anleger gestern. Denn die Inflation in den USA legte nicht nur um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie Experten erwartet hatten, sondern um 8,3 Prozent. Auch wenn ...

