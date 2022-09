Universal Alloy Corporation (UAC), Teil der Montana Aerospace, erhielt von Spirit AeroSystems, einem Tier-1 Luftfahrtzulieferer, eine Auszeichnung in der Kategorie "Supplier Innovation", dem Innovationspreis für Zulieferer. "Die Auszeichnung unterstreicht unsere starke Partnerschaft und unser Schulterschluss mit Spirit AeroSystems, aber auch unseren innovativen Weg. Das große Investitionsprogramm, welches wir 2018 gestartet haben, hat unsere erfolgreiche Strategie bestätigt. Neben den beiden neuen großen Werke in Rumänien und Vietnam haben wir uns ebenfalls auf den Bau von drei neuen Extrusionslinien, die ihre Testphase erfolgreich abgeschlossen haben und in Zukunft signifikante Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern werden, fokussiert. Wir haben die ...

