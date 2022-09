Semperit informierte über eine erwartete Wertminderung für die medizinische Sparte Sempermed (Schutzhandschuhe) in der Größenordnung von ca. 50 Mio. Euro. Die Wertminderung könnte ein Hinweis auf einen bevorstehenden Verkauf von Sempermed sein, meinen die Analysten der Baader Bank. In zwei bis drei Jahren sollte Semperit Sempermed veräußert haben und in der Lage sein, die 100 Mio. Euro EBITDA allein aus dem Industrie-Bereich zu erreichen. Die Analysten kündigen an, ihr Kursziel anzupassen, sehen aber Wert in der Industriestrategie. Zuletzt lag die Empfehlung bei Buy mit Kursziel 45,0 Euro.

