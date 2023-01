Symrise hat die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2002 veröffentlicht und dabei die Schätzungen für den Umsatz übertroffen, aber das Ergebnis verfehlt, was vor allem auf einmalige Wertminderungen im Zusammenhang mit der Investition in die Heimtiernahrung von Swedencare zurückzuführen ist. Darüber hinaus dürften die steigenden Rohstoffpreise, die das Unternehmen nur zeitverzögert weitergeben kann, das Ergebnis getrübt haben. Das Unternehmen bekräftigte seine langfristigen Wachstums- und Rentabilitätsziele und strebt bis Ende 2025 eine EBITDA-Marge von 20-23% an. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an und senken ihr Kursziel von EUR 95,00 auf EUR 90,00. AlsterResearch stuft die Aktie daher erneut auf VERKAUFEN ein, da es nach Ansicht der Analysten zu früh ist, wieder in Symrise zu investieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Symrise%20AG





