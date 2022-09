Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG



Unternehmen: MS Industrie AG

ISIN: DE0005855183



Anlass der Studie: Researchstudie (Update)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,45 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger



Deutliches Umsatzwachstum in beiden Segmenten; Starkes Ergebniswachstum erreicht; Prognosen bestätigt



Mit dem dynamischen Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 15,8 % auf 97,02 Mio. EUR (VJ: 83,82 Mio. EUR) hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr 2022 unsere Erwartungen erfüllt. Erwartungsgemäß war die Gesellschaft dabei in der Lage, die Corona-bedingte Umsatzlücke der Vorjahre vollständig zu schließen. Mit dem dynamischen Umsatzanstieg wurde, auf Basis des aktuellen Konsolidierungskreises, sogar das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erreicht. Beide Geschäftsbereiche Powertrain und Ultrasonic haben hierzu gleichermaßen beigetragen.



Im Powertrain-Segment legten die Umsätze, als Folge einer hohen Nachfrage des Großkunden Daimler Trucks sowie infolge des Serienanlaufs bei neuen Kunden (Traton, Liebherr), um 15,2 % auf 69,87 Mio. EUR (VJ: 60,68 Mio. EUR) deutlich zu. Der MS-Großkunde Daimler Trucks hatte im ersten Halbjahr 2022 die Absatzzahlen in der EU30-Region, trotz Störungen bei den Lieferketten, um 14,6 % deutlich steigern können, was sich auch positiv auf die Auftragslage der MS Industrie ausgewirkt hatte.



Im Ultraschall-Segment kletterten die Umsätze ebenfalls deutlich um 17,7 % auf 27,31 Mio. EUR (VJ: 23,20 Mio. EUR). Nach Unternehmensangaben wurde dabei insbesondere bei den 'Ultraschall-Serienmaschinen' sowie bei den 'Ultraschall Systemen und Komponenten' jeweils deutliche Wachstumsraten erreicht, wohingegen im Sondermaschinen-Bereich noch eine verhaltene Auslieferungssituation vorherrschte. Hier machte sich die Lieferketten- Problematik bemerkbar. Mittlerweile verzeichnet die MS Industrie AG auch in diesem Teilsegment einen deutlichen Nachfrageanstieg, da die Modellpaletten bei den OEM's wieder ausgebaut werden.



Sowohl auf EBITDA als auch auf EBIT-Basis liegt eine im Vergleich zum Umsatzanstieg deutlich überproportionale Steigerung vor und es wurden, auf Basis des aktuellen Konzernkreises, jeweils neue Rekordwerte erreicht. Infolge der umgesetzten Restrukturierungen, der allgemein hohen Kostendisziplin sowie aufgrund von Skaleneffekten erhöhte sich das EBITDA auf 10,03 Mio. EUR (VJ: 6,04 Mio. EUR) und das EBIT auf 4,22 Mio. EUR (VJ: -1,04 Mio. EUR).



Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2022 hat die MS Industrie AG die im Rahmen des Geschäftsberichtes 2021 publizierten Prognosen bestätigt. Dabei wird unverändert mit einem industriellen Konzernumsatz in Höhe von rund 200 Mio. EUR gerechnet, begleitet von einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses sowie des Nachsteuerergebnisses. Wir behalten unsere bisherigen Umsatzprognosen bei, heben jedoch, da die Ergebnisentwicklung über unseren Erwartungen lag, die Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 an. Nunmehr rechnen wir mit einem EBIT in Höhe von 6,42 Mio. EUR (GBC-Prognose alt: 4,19 Mio. EUR) und einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 3,22 Mio. EUR (GBC-Prognose alt: 1,43 Mio. EUR).

Gemäß aktueller Meldung plant die MS Industrie AG die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. EUR und einem Kupon in Höhe von 6,25 %. Die im Wege eines Private Placements eingeworbenen Anleihemittel sollen zur weiteren Finanzierung des organischen Wachstums und zu einer Verbreiterung und längerfristigen Ausrichtung der Refinanzierungsbasis verwendet werden. Neben den operativen Cashflows kann die Tilgung am Ende der Anleihelaufzeit auch durch den Verkauf nicht betriebsnotwendiger Immobilien (bspw. in den USA) erfolgen. Die Verbreiterung der Finanzierungsbasis ist unseres Erachtens, insbesondere da in den kommenden Geschäftsjahren mit einem deutlichen rückläufigen Investitionsvolumen zu rechnen ist, nachvollziehbar.

Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir mit 2,45 EUR (bisher: 2,50 EUR) ein nahezu unverändertes Kursziel ermittelt. Kurszielerhöhend haben sich die Erhöhung der Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 sowie der Roll-Over-Effekt (neue Kurszielbasis 31.12.2023) ausgewirkt. Die positiven Bewertungseffekte wurden jedoch vollständig von der Anhebung des Diskontierungsfaktors auf 9,62 % (bisher: 8,86 %) aufgezehrt. Dies ist ein Resultat der marktbedingten Anpassung des risikolosen Zinssatzes auf 1,25 % (bisher: 0,40 %). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25457.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11)

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.09.2022 (10:12 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 14.09.2022 (10:00 Uhr)

