News von Trading-Treff.de Die US-Inflationsdaten haben dem Markt gestern massiv belastet. Der US-Dollar legt zu, die Zinsen ziehen weiter deutlich an und die Indices mussten heftige Rückschläge hinnehmen. Die Handelswoche vor dem großen Verfall am Freitag zeigt sich von ihrer volatilen Seite. Welche Auswirkungen der gestrige Abverkauf auf DAX und NASDAQ hat erfahren Sie in den folgenden Zeilen sowie der ausführlichen Videobesprechung. Im Video werden ...

