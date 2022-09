123fahrschule ist in den letzten Quartalen stark gewachsen. Jetzt rüstet sich das Unternehmen mit der laufenden Kapitalerhöhung für künftiges Wachstum. Nach den vorläufigen Zahlen für den Monat August hat 123fs die zweithöchste Zahl an geleisteten Fahrstunden in der Unternehmensgeschichte erreicht. Infolgedessen wurden monatliche Rekordumsätze und Liquiditätszuflüsse erzielt, die in der Summe zu einem nahezu positiven EBIDTA geführt haben dürften (dies wurde erstmals im März 2022 erreicht). Alles in allem sei das Unternehmen auf einem guten Weg, seine Ziele zu erreichen, weshalb die Analysten von AlsterResearch in der aktuellen Kapitalerhöhung eine zweite Chance für Investoren sehen, sich an den langfristigen Perspektiven des Unternehmens zu beteiligen. Mit einem innovativen und digitalen Geschäftsmodell, das den deutschen Fahrschulmarkt aufrollen wird, bleibt das Rating von AlsterResearch auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





123FAHRSCHULE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de