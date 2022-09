Lufthansa-Puts mit 93% Chance bei Kursrückgang auf 5,75 Euro

Bevor auch die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) wegen der schlechten US-Inflationszahlen am 13.9.22 stark unter Druck geraten war, befand sie sich seit Anfang September in einer zügigen Aufwärtsbewegung. Nachdem die Aktie noch am 13.9.22 ein Tageshoch bei 6,48 Euro verzeichnen konnte, beendete sie den Handelstag bei 6,32 Euro und startete am 14.9.22 im Bereich von 6,20 Euro in den Handel. Neben der schlechten Stimmung am Gesamtmarkt belastete auch eine für die Luftfahrtbranche allgemein negative Studie den Aktienkurs.

Wenn sich die pessimistischen Erwartungen der Experten von Bernstein Research bewahrheiten, die den europäischen Luftlinien einen harten Winter prognostizieren und die Aktie mit einem Kursziel von 4,75 Euro als "Underperform" einstufen, dann könnte die Aktie doch noch über Abwärtspotenzial verfügen, das mit Short-Hebelprodukten optimiert werden könnte.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 6 Euro

Der SG-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 6 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 1, ISIN: DE000SN8PU41, wurde beim Aktienkurs von 6,20 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro gehandelt.

Gibt die Lufthansa-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 5,75 Euro nach, wo sie zuletzt am 29.8.22 notierte, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,56 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 6,641 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,641 Euro, BV 1, ISIN: DE000HB9QAK5, wurde beim Aktienkurs von 6,20 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 5,75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,89 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 7,016 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,016 Euro, BV 1, ISIN: DE000UK18Q04, wurde beim Aktienkurs von 6,20 Euro mit 0,85 - 0,86 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 5,75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,26 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de