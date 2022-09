Es wäre wirklich lange Zeit zu früh für die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) gewesen. Ja, sogar noch zu Anfang dieses Jahres. Hätte man in den DAX-Gesundheitskonzern investiert, so läge das Minus bei ca. einem Viertel des damaligen Börsenwertes. In den vergangenen fünf Jahren ist der Dividendenaristokrat kein Erfolg gewesen. Inzwischen liegt das Minus über diesen Zeitraum bei 62 %. Aber ist es heute auch noch zu früh für die Fresenius-Aktie? Fairerweise kann ich kurz- bis mittelfristig nur sagen: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...