BASF (WKN: BASF11) wächst kaum noch. In den vergangenen zehn Jahren (2021 bis 2012) sank der Umsatz leicht und der Gewinn stieg lediglich von 4.879 auf 5.523 Mio. Euro. Dies möchte der Konzern zukünftig durch sein China-Engagement ändern und investiert hier deshalb etwa 10 Mrd. Euro. BASF nimmt erste Zhanjiang-Anlage in Betrieb Zuletzt hat BASF an seinem Verbundstandort Zhanjiang (Provinz Guangdong) eine erste Anlage in Betrieb genommen. Sie produziert ausschließlich unter dem Einsatz von erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...