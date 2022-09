Warren Buffett ist einer der ganz Großen an der Börse, obwohl er sich vom hektischen Treiben an der Wall Street gerne fernhält. Seine Investmentphilosophie baut weder auf schnellen Trades noch auf riskanten Spekulationen auf. Und doch hat seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: 854075, A0YJQ2) viele Unternehmen in ihrem Portfolio, deren Wert sich mindestens verzehnfacht hat. Nimm beispielsweise Coca-Cola (WKN: 850663) oder den Versicherer Geico. Wie kann Warren Buffett mit derart langweiligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...