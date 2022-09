Nach Darstellung von SMC-Research wurde die Geschäftsentwicklung von Bio-Gate im ersten Halbjahr 2022 durch Engpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen gebremst. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die grundsätzlichen Wachstumstrends aber als intakt an und leitet daraus ein hohes Potenzial für die Aktie ab.

Das erste Halbjahr von Bio-Gate sei laut SMC-Research mit einem Umsatz von 2,6 Mio. Euro (-17 Prozent) relativ schwach gewesen, was auch zu einem hohen Verlust geführt habe. Das Unternehmen habe unter Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten gelitten, was auch zu Verschiebungen bei der Einführung von neuen Produkten geführt habe. Zudem sei die Nachfrage von Kunden, die selbst mit den schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen gehabt haben, teilweise unter Plan gewesen.

Die Aussichten für den Zeitraum von Juli bis Dezember seien aber deutlich besser, da sich Nachholeffekte in signifikantem Umfang sowie positive Impulse aus verschiedenen Wachstumsinitiativen abzeichnen, so das Researchhaus. Das Management rechne mit einem Umsatz von 4,1 bis 4,6 Mio. Euro und einem leicht positiven Ergebnis. Insgesamt könne der Rückstand zu den Planwerten damit aber nicht ganz aufgeholt werden, weshalb die Erlösprognose für das Gesamtjahr auf 6,7 bis 7,2 Mio. Euro (bislang: 7,6 bis 7,8 Mio. Euro) abgesenkt worden sei, was mit einer neuen Zielspanne für das Ergebnis von -0,7 bis -0,9 Mio. Euro (bislang: ein ausgeglichenes Ergebnis) einhergehe.

Trotz dieses Dämpfers befinde sich Bio-Gate aus Sicht der Analysten auf einem guten Weg zu nachhaltig hohen Wachstumsraten und steigenden Margen. In den nächsten Jahren werden nach ihrer Ansicht die zahlreichen Wachstumsinitiativen in verschiedenen Bereichen sukzessive ihre positive Wirkung entfalten. Vor allem die Beschichtung von Humanimplantaten, für die kürzlich ein zweiter großer Partner habe gewonnen werden können, biete mittelfristig ein sehr hohes Potenzial.

Das spiegele das Bewertungsmodell der Analysten wider, dass sie wegen der Verzögerungen im ersten Halbjahr zwar etwas vorsichtiger formuliert haben, das aber mit einem fairen Wert von 7,00 Euro je Aktie (bislang: 7,50 Euro je Aktie) trotzdem ein hohes Kurspotenzial bestätige. Das Urteil laute daher weiterhin "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.09.2022 um 11:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 14.09.2022 um 9:45 Uhr fertiggestellt und am 14.09.2022 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-14-SMC-Update-Bio-Gate_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.