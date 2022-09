Commerzbank: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001), die noch am 29.8.22 unterhalb von 6,20 Euro gehandelt wurde, notierte nur zwei Wochen später, am 12.9.22, um 28 Prozent höher bei 7,91 Euro. Die Zinswende und die Rückkehr der Bank in die Gewinnzone wurden als Auslöser für die Kursrally genannt.

Wegen der günstigen Bewertung der Finanzwerte und den über den Erwartungen liegenden Nettozinserträgen bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 8,90 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 8,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 8,00 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis bei 8,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000PD9WBS2, Bewertungstag 18.11.22, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 7,78 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro quotiert.

Gelingt der Commerzbank-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 8,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,093 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,093 Euro, BV 1, ISIN: DE000DW5G4N6, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 7,78 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Legt die Commerzbank-Aktie auf 8,50 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,40 Euro (+84 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,702 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,702 Euro, BV 1, ISIN: DE000MD81LT1, wurde beim Commerzbank-Aktienkurs von 7,78 Euro mit 1,14 - 1,15 Euro gehandelt.

Beim Commerzbank-Aktienkurs von 8,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,79 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de