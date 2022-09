Köln (www.fondscheck.de) - Im August verzeichneten sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihenmärkte Verluste, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).An den Aktienmärkten habe sich zunächst die freundliche Entwicklung aus dem Vormonat fortgesetzt. Ab Monatsmitte seien dann jedoch wieder Unsicherheiten insbesondere hinsichtlich der Geldpolitik der US-amerikanischen Notenbank als Folge der historisch hohen Inflation in den Vordergrund getreten. Per Saldo hätten die Aktienmärkte Kursrückgänge aufgewiesen. An den Anleihenmärkten seien die Kapitalmarktzinsen wieder deutlich angestiegen. Alle bedeutenden Segmente der Rentenmärkte hätten Kursverluste verbucht. ...

