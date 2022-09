Wieder einmal sorgte Inflationsdaten aus den USA zu einem kleinen Schock an den Börsen. Zwar ging die Teuerungsrate von zuvor 8,5 leicht auf 8,3 Prozent zurück. Angesichts der vielen Zinserhöhungen seitens der Fed hatten viele aber mit einem noch größeren Rückgang gerechnet. Dass der ausblieb, setzte nun vor allem den Tech-Aktien zu.Im Falle von Amazon (US0231351067) mussten die Anleger am Montag ein Minus von 4,2 Prozent an den hiesigen Märkten verkraften. Der Kurs ging dadurch auf nur noch 128,56 Euro zurück. Es ist nicht das erste Mal, ...

