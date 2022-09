Läuft auf dem Silbermarkt gerade ein großer Short Squeeze ab? Hedgefonds sitzen auf Leerverkaufspositionen in großem Stil. Der Markt steigt plötzlich dynamisch an und testet eine wichtige Chartmarke. Ein Blick auf den Silberkurs zeigt seit einigen Tagen eine bemerkenswerte Dynamik. Schloss eine Feinunze Silber noch am 06. September bei 17,98 USD, testete der Markt bereits am 12. September - also vier Handelstage später - die psychologisch wichtige Marke von 20 USD. Auch wenn das Überschreiten dieser ...

