Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy startet Bau einer 7,1-MWp-PV-Anlage in Rumänien, Ziel bis Jahresende weiterhin 32 MWp

- Photon Energy beginnt mit dem Bau seines siebten PV-Kraftwerks in diesem strategischen CEE-Markt. Das Kraftwerk wird eine Erzeugungskapazität von 7,1 MWp haben und voraussichtlich rund 11,4 GWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen.- Das Unternehmen plant, bis Ende 2022 eine Erzeugungskapazität von insgesamt 32 MWp in dem Land zu errichten. Zusätzlich zu den ersten sechs rumänischen Kraftwerken des Unternehmens, die derzeit in der Nähe von ?iria, Aiud, Calafat und Teiu? gebaut werden, erhöht die Anlage in Sahateni die im Bau befindliche Gesamtkapazität in Rumänien auf 28,3 MWp.- Nach Fertigstellung wird ...

