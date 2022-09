Düsseldorf (ots) -Die Wirtschaftsauskunftei Company.info (http://company.info/) Deutschland wird in diesem Jahr erstmals am DICO FORUM des Deutschen Instituts für Compliance (DICO) teilnehmen. Die renommierte Compliance-Konferenz am 27. & 28. September 2022 im Berliner Maritim Hotel proArte steht unter dem Motto "10 Jahre DICO - Rückblick, Ausblick, Durchblick". Company.info (http://company.info/) wird an beiden Tagen mit einem eigenen Stand (16) in Saal ll vertreten sein. "Wir sind sehr stolz neues DICO-Mitglied zu sein und im Jubiläumsjahr erstmals am Forum teilzunehmen", sagt Dirk Zetzsche, Geschäftsführer von Company.info (http://company.info/) Deutschland. "Die Mitgliedschaft bei DICO erlaubt uns einen regen Austausch über die aktuellsten Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance. So können wir unsere Lösungen noch besser und zeitnaher an neue Anforderungen anpassen." Mitglied beim Deutschen Institut für Compliance zu werden, war eine der ersten Entscheidungen des neuen Geschäftsführers.Das DICO FORUM bietet seinen Mitgliedern und Gästen die Möglichkeit, die Vielfalt an Compliance-Themen zu präsentieren und daran teilzuhaben. Prominente Keynotespeaker aus Politik und Wirtschaft, wie der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, sowie Impulsvorträge und insgesamt 24 Workshops bieten den perfekten Rahmen für Wissensvermittlung, direkten Austausch und zahlreiche neue Impulse.Vertrauen ist das wichtigste UnternehmenskapitalCompany.info (http://company.info/) stellt als Daten- und Softwareunternehmen alle wichtigen Daten, die Unternehmen zur Prüfung ihrer Compliance-Themen unbedingt benötigen, zur Verfügung. Denn nur volle Transparenz schafft das wichtigste Kapital eines Unternehmens: Vertrauen. Der Marktführer in den Niederlanden ist seit 2018 in Deutschland vertreten. Er bietet zuverlässige Firmenauskünfte, Wirtschaftsnachrichten und Compliance Checks über Unternehmen und ihrer Geschäftsführung an. Und das über die nach Kundenmeinung besten Benutzeroberfläche im Markt. Diese Informationen können über Schnittstellen auch direkt in Kundensysteme eingebunden und abgefragt werden.Company.info (http://company.info/) Deutschland ist seit Mai diesen Jahres Mitglied beim Deutschen Institut für Compliance und zudem Sponsor des DICO FORUM. Das DICO gilt als qualifizierter Ansprechpartner für alle Compliance-Interessierte in Wirtschaft, Verbänden, Behörden und Gesetzgeber und ist gefragter Impulsgeber. Seit zehn Jahren verfolgt es mit mehr als 750 Mitgliedern das Ziel, Maßstäbe für die Compliance-Praxis zu setzen und weiterzuentwickeln. Verschiedene Arbeitskreise, die von Fachleuten aus den unterschiedlichen Compliance-Bereichen geleitet werden, stehen in engem Kontakt zu den Mitgliedern sowie Mitgliedsunternehmungen und unterstützen diese in ihrer Weiterentwicklung und Professionalisierung durch Austausch und Weitergabe von wichtigen Informationen aus den Bereichen Geldwäsche, Risikoanalyse und interne Ermittlungen.Company.info ist Wirtschaftsauskunftei und Softwareanbieter, wurde 1998 in Amsterdam gegründet und gehört zur FD Mediagroup. Das Unternehmen bietet einen direkten Zugang zu zuverlässigen und stets aktuellen Informationen, Wirtschaftsnachrichten und Prognosen über alle (eingetragenen) Unternehmen und deren Geschäftsführung. Es bietet Lösungen für Anwälte, Banken, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und andere Spezialisten der Finanzindustrie, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Company.info Deutschland, seit 2018 in Deutschland am Markt, ist Teil der niederländischen Company.info B.V.. Mehr als 150 Beschäftigte in den Niederlanden und Deutschland erwirtschaften einen Umsatz von 30 Millionen Euro. In den Niederlanden werden die Top 50 Rechtsanwälte, Banken und Wirtschaftsprüfer betreut. In Deutschland zählen Unternehmen wie ABN-Amro, Athlon, EY, Kerberos oder Spirit Legal zu den Kunden. Company.info Deutschland, seit 2018 in Deutschland am Markt, ist Teil der niederländischen Company.info B.V.. Mehr als 150 Beschäftigte in den Niederlanden und Deutschland erwirtschaften einen Umsatz von 30 Millionen Euro. In den Niederlanden werden die Top 50 Rechtsanwälte, Banken und Wirtschaftsprüfer betreut. In Deutschland zählen Unternehmen wie ABN-Amro, Athlon, EY, Kerberos oder Spirit Legal zu den Kunden.Über DICO:DICO - Deutsches Institut für Compliance e.V. wurde auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Vertreter aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Beratungsgesellschaften und Vertreter der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland. DICO definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen durch Leitlinien und Arbeitspapiere, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.