O3 Mining Inc. meldete gestern erste Bohrergebnisse von seiner Projekt Hygrade Fold in Val D?Or im kanadischen Quebec. Die Bohrungen sind Teil eines insgesamt 10.500 Meter umfassenden Bohrprogramms.



Highlights der Bohrungen sind dem Unternehmen zufolge:



? 5,7 g/t Au über 7,6 Meter in Bohrloch O3MA-22-341, einschließlich 30,9 g/t Au über 1,2 Meter, innerhalb einer stark biotisierten ultramafischen Intrusion, mit einer Mineralisierung in Verbindung mit Quarzgängen, die sichtbares Gold enthalten;



? 20,5 g/t Au über 2,2 Meter in Bohrloch O3MA-22-351, einschließlich 73,5 g/t Au über 0,6 Meter, innerhalb eines abgescherten Komatiitits, der mit einem felsischen Gang in Zusammenhang steht, mit Quarzadern und sichtbarem Gold.



