About You hat schwache vorläufige Q2-Zahlen für Umsatz und Gewinn vorgelegt. Nach einem recht robusten ersten Quartal scheint die Nachfrage weiter gesunken zu sein. Gleichzeitig haben sich die Betriebsverluste weiter erhöht, und zwar um mehr als das Dreifache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was u.a. auf die anhaltende Kosteninflation zurückzuführen ist. Infolgedessen hat das Unternehmen seinen Ausblick deutlich gesenkt. Anders als das Management gehen die Analysten von AlsterResearch nun davon aus, dass das Unternehmen ein Jahr später, im GJ24/25, den Break-Even auf EBITDA-Ebene erreichen wird. AlsterResearch kommt zu einem neuen DCF-basierten Kursziel von EUR 10,15 (alt: EUR 13,00), das Rating bleibt auf KAUFEN. Langfristig hat der Online-Handel weiterhin vielversprechende Wachstumsaussichten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





