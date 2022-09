DJ Sixt übertrifft mit neuer Prognose den Analystenkonsens

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen unerwartet starker Nachfrage in Europa und den USA im August und September hebt der Autovermieter Sixt seine Jahresprognose deutlich an. Der Gewinn vor Steuern wird nun zwischen 500 und 550 Millionen Euro erwartet, wie das Unternehmen in Pullach bei München ad hoc mitteilte. Damit übertrifft Sixt die aktuelle Konsensschätzung der Analysten, die auf ein Vorsteuerergebnis von 489 Millionen Euro lautete.

Sixt hatte erst vor etwa einem Monat erklärt, man werde das obere Ende der Zielspanne von 380 bis 480 Millionen Euro erreichen. Für die noch bessere Entwicklung nun führt Six das über den historisch hohen Vorjahreswerten liegende Marktpreisniveau und die Dollar-Stärke an.

Auch beim Konzernumsatz rechnet Sixt inzwischen nicht mehr nur mit einem Anstieg über den Vorjahreswert von 2,28 Milliarden Euro, sondern mit 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro. Hier gingen Analysten bislang von 2,87 Milliarden Euro aus. Das aktuelle Marktumfeld und die erheblichen Unsicherheiten für den Rest des Jahres sind laut Sixt in der Prognose berücksichtigt.

