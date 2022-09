NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Sollte die aktuelle Hurrikan-Saison wie bisher in diesem Jahr weiter unerwartet ruhig verlaufen, würden vor allem Rückversicherer wie Scor und Swiss Re am meisten profitieren, da sie bislang mit den größten Gewinneinbußen zu kämpfen hätten, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Innerhalb der Branche favorisiert der Experte jedoch Munich Re und Hannover Rück - beide Firmen hätten trotz des schwierigen Umfelds ihre Prognosen beibehalten und gingen konservativ genug vor, um Schocks abzufangen./tav/bek



ISIN: CH0126881561

