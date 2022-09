About You rechnet mit geringerem Wachstum & gleich beim Webinar einschalten

Werbung



Der börsennotierte Onlinehändler About You spürt allmählich ein zurückhaltendes Verbraucherverhalten, mit der Folge den Wachstumsplänen nicht gerecht zu werden. Außerdem: Heute 12:30 Uhr Live Webinar zum Thema Optionsscheine



Der in Hamburg ansässige Onlinehändler ist seit Börsenstart Mitte 2021 auf Talfahrt und verlor knapp drei Viertel seines Wertes. Nun belasten auch Faktoren wie die anhaltende Inflation und Energiekrise das operative Geschäft. Trotz stetig steigender Nutzerzahlen kann das einstige Startup nicht wie geplant den ambitionierten Wachstumsplänen nachkommen. Anfang des Quartals lagen die Prognosen noch bei 25 bis 35 Prozent Wachstum, nach neuen Veröffentlichungen sollten sich diese nur noch auf 10 bis 20 Prozent belaufen. Demnach werde voraussichtlich das EBIT bei minus 140 bis 120 Millionen Euro liegen. Grund dafür sei die große Zurückhaltung sämtlicher Verbraucher. Zugleich rechnet About You mit keiner kurzfristigen Erholung der aktuellen makroökonomischen Situation.





