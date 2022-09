DGAP Stimmrechtsmitteilung: Heidelberg Pharma AG

Heidelberg Pharma AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.09.2022 / 15:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Herr Kaijun Hu, Volksrepublik China, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 13.09.2022 mitgeteilt, dass der ihm über seine Tochtergesellschaften Huadong Medicine Investment Holding (Hongkong) Limited, Huadong Medicine Co., Ltd., China Grand Enterprises, Inc. und Beijing Yuan Da Hua Chuang Investment Limited zugerechnete Stimmrechtsanteil an der Heidelberg Pharma AG am 2. September 2022 die Meldeschwelle von 30 % überschritten hat. Der gesamte durch Herrn Hu seit dem 2. September 2022 gehaltene bzw. ihm zugerechnete Stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 35 %. Der Erwerb von Stimmrechten an der Heidelberg Pharma AG dient der Umsetzung strategischer Ziele.

Es besteht zurzeit keine Absicht innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Heidelberg Pharma AG zu erlangen.

Die Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrates, jedoch nicht des Vorstandes der Heidelberg Pharma AG wird angestrebt.

Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Heidelberg Pharma AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, wird nicht angestrebt.

Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenkapital, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt hat.



