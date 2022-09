München (ots) -Spannungsgeladen und mitreißend: Regisseur Han Jae-rim präsentiert mit EMERGENCY DECLARATION einen Katastrophenthriller der Extraklasse, der mit kraftvoller Wucht einen Terroranschlag auf ein Passagier-Flugzeug schildert. Im Heimatland Südkorea stieg der atemlos spannende Thriller auf Platz 1 der Kinocharts ein.Sergeant Koo In-ho geht einem Hinweis über einen jungen Mann nach, der mit einem Terroranschlag auf ein Flugzeug droht. Bei seinen Ermittlungen stellt er fest, dass der Verdächtige bereits an Bord des Fluges Nr. KI501 ist. Zu den Passagieren der Maschine gehört auch Jae-hyuk, der der Gesundheit seiner Tochter zuliebe mit ihr auf dem Weg nach Hawaii ist. Flug Nr. KI501 verlässt den Flughafen in Richtung Honolulu und schon bald darauf stirbt einer der Passagiere auf mysteriöse und qualvolle Art und Weise. Angst und Chaos greifen um sich, nicht nur an Bord der Maschine, sondern auch an Land. Gemeinsam mit der Ministerin Sook-hee und ihrem Krisenstab sucht Sergeant Koo In-ho am Boden verzweifelt nach einem Ausweg aus der Katastrophe und einem Weg, das Flugzeug zu landen...Eine "Emergency Declaration" für eine bedingungslose Landung gibt ein Pilot ab, wenn das Flugzeug einer potenziellen Katastrophe ausgesetzt ist und der normale Flug nicht aufrechterhalten werden kann. Hochspannend zeichnet Drehbuchautor und Regisseur Han Jae-rim (THE KING) die Verzweiflung der Menschen im Angesicht der Katastrophe nach. Sergeant Koo In-ho wird gespielt von Song Kang-ho (PARASITE), an seiner Seite überzeugen Lee Byung-hun (DIE GLORREICHEN SIEBEN) und die vielfach ausgezeichnete Jeon Do-yeon (SECRET SUNSHINE).EMERGENCY DECLARATION feierte seine Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2021 und läuft als Abschlussfilm auf dem Fantasy Filmfest 2022. Kinostart: 10.11.2022 im Verleih von LEONINE Studios.Pressematerial steht demnächst bereit unter: www.leoninedistribution.comPressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeTel.: +49 40 539 30 882E-Mail: presse@daspressebuero.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5321077