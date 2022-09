DJ PTA-Adhoc: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Jahreshauptversammlung 2022 - Die jährliche Hauptversammlung findet am 07.10.2022 in Eindhoven statt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Eindhoven (pta034/14.09.2022/16:00) - Die Aktionäre der A.H.T. Syngas Technology N.V. werden hiermit eingeladen, an der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft teilzunehmen. Die Versammlung findet am 7. Oktober 2022 um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven, Niederlande, statt und wird in englischer Sprache abgehalten.

http://www.aht-syngas.com/fileadmin/eigene_dateien/AHT_SYNGAS/Hauptversammlungen/220914_Invitation_AGM_Final.pdf

Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich über ihre Bank oder ihren Makler beim Bankhaus Gebr. Martin AG anzumelden (siehe ausführliche Einladung).

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com

ISIN(s): NL0010872388 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München

