Nach dem Schock über die jüngsten US-Inflationsdaten am Vortag und den daraus resultierenden Kursverlusten arbeitet der Kryptomarkt am Mittwoch an einer Stabilisierung. Positiv zu werten ist dabei, dass Bitcoin und Ethereum wichtige charttechnische Unterstützungen verteidigen konnten. Doch auch die nächsten Tage dürften schwankungsreich bleiben.Eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate im August hat die Stimmung der Anleger am Dienstag innerhalb weniger Minuten kippen lassen. Während ...

