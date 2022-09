DJ Aktien Schweiz mit Abschlägen - Nestle sehr schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Verlusten am Vortag hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel zur Wochenmitte erneut mit Abschlägen beendet. Am Dienstag hatten unerwartet hohe US-Verbraucherpreise eine Abwärtswelle an den Aktienmärkten ausgelöst.

Am Mittwoch wurden nun die US-Erzeugerpreise veröffentlich. Insgesamt gingen diese im August auf Monatssicht zwar wie erwartet um 0,1 Prozent zurück, in der Kernrate stiegen sie jedoch etwas stärker als von Ökonomen prognostiziert. Dies stützte die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs entschlossen vorantreiben wird.

Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 10.754 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und ein -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,3 (zuvor: 38,12) Millionen Aktien.

Als einziger Wert im SMI verbuchten Partners Group ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Die Aktien des Index-Schwergewichts Nestle büßten indessen deutlich um 2,7 Prozent ein und bildeten das Schlusslicht. Bei den Großbanken gaben Credit Suisse 0,6 Prozent nach. Die Aktie des Wettbewerbers UBS schloss 0,8 Prozent tiefer.

Bei den Pharmariesen sorgte eine Sektorstudie von Berenberg für Bewegung. Die Analysten haben ihre Aktien-Einstufung für Roche auf Buy (zuvor: Hold) angehoben. Die Aktie (-0,4%) hielt sich daraufhin in dem schwachen Marktumfeld vergleichsweise gut. Die Papiere von Novartis wurden hingegen abgestuft auf Hold (Buy). Für die Titel ging es dann auch um 1,7 Prozent deutlich abwärts.

Im breiten Markt verloren die Papiere von Straumann 2,1 Prozent. Die Analysten der UBS haben die Titel auf Sell (Neutral) herabgestuft. Zwar bestätigten sie dem Geschäft eine hohe Qualität, allerdings sehen sie derzeit ein schlechtes Chance-Risiko-Profil.

Der Luxusgüter-Konzern Lalique hatte Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und den Umsatz deutlich gesteigert. Zudem wurde eine Vereinbarung zur Übernahme des Seidenlabels Fabric Frontline unterzeichnet. Die Aktie konnte sich dem schwachen Markt jedoch nicht entziehen und gab schließlich 0,6 Prozent nach.

September 14, 2022 11:50 ET (15:50 GMT)

