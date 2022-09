Mit "Tokenization as a Service" (TaaS) öffnet WM Datenservice seine bekannte, leistungsfähige Schnittstelleninfrastruktur für Kryptowertpapiere. Im Rahmen des Dienstes werden Daten von emittierten Wertpapieren erfasst, strukturiert und an Tokenizer und Kryptowährungsregister weitergeleitet.

Der erste Partner im Bereich "Tokenization as a Service" (TaaS) ist die Nucleus Finance AG.

In einem gemeinsamen Projekt haben die Nucleus Finance AG und WM Datenservice diesen neuen Service "Tokenization as a Service" (TaaS) weiterentwickelt.

Ein erstes Machbarkeitsprojekt für eine klassische Anleihe und ein strukturiertes Produkt wurden auf Basis von Daten von WM Datenservice und Systemen der Nucleus Finance AG erfolgreich umgesetzt. Dabei bringt die Nucleus Finance AG einen neuen TaaS-Ansatz ein, der On-Chain- und Off-Chain-Elemente für den kosteneffizienten Einsatz der Blockchain-Technologie ermöglicht. Die erste Implementierung erfolgt auf der Casper Blockchain (siehe Details zu CasperLabs unten).

Basierend auf algorithmischen Smart Financial Contracts (SFC) wird eine effiziente, sichere und überprüfbare Tokenisierung des Wertpapiers ermöglicht. Mit Hilfe dieser SFCs der Nucleus Finance AG wird zum einen die digitale Repräsentation des Wertpapiers als Eigentumstitel sichergestellt. Andererseits wird mit Hilfe des Open-Source-Standards "ACTUS" die sichere und überprüfbare, maschinenlesbare Abwicklung der Wertpapiere im Lebenszyklus kosteneffizient gewährleistet.

Die Nucleus Finance AG und WM Datenservice konzentrieren sich mit ihren TaaS-Dienstleistungen vorerst auf einfache strukturierte Produkte wie Zertifikate, Optionsscheine und Anleihen. Je nach Kundenbedarf können auch andere Wertpapierarten abgedeckt werden.

WM Datenservice ist weiterhin offen, TaaS-Dienste mit verschiedenen Technologiepartnern anzubieten. Ziel ist es, die vorhandene Infrastruktur von WM Datenservice so effizient und umfassend wie möglich für die digitalisierte Weiterentwicklung des Wertpapiermarktes zur Verfügung zu stellen.

WM Datenservice, Frankfurt

WM Datenservice ist die zentrale Instanz und der Datenlieferant für den globalen Finanzmarkt. Das Unternehmen versorgt die Finanzindustrie mit Stammdaten, Identifikatoren und Marktinformationen. Mit anderen Worten: WM Datenservice bietet seinen Kunden Lösungen in einer zunehmend datenzentrierten Welt und sorgt dafür, dass Finanzdaten in höchster Qualität zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Form zur Verfügung stehen. Dies basiert auf einer langjährigen Expertise, die es WM Datenservice ermöglicht, den Finanzmarkt mit standardisierten, wesentlichen und qualitativen Daten und Services zu versorgen.

Nucleus Finance AG, Zug (CH)

Die Nucleus Finance AG mit Sitz in Zug (CH) ist ein Joint Venture zwischen CasperLabs, einem führenden Blockchain-Entwickler für Unternehmen, und Ariadne Business Analytics AG, einem Anbieter von Softwaresystemen der neuen Generation für Banken und Finanzdienstleister. Die Nucleus Finance AG kombiniert spezialisierte Innovationen aus dem Finanzwesen und der Blockchain-Technologie, um Produktfunktionen der nächsten Generation im Bereich der Finanzdienstleistungen bereitzustellen: Dazu gehören neue Kernbankensystemfunktionen, verifizierbare Echtzeit-Audits, Tokenisierung bestehender und neuer digitaler Wertpapiere und Rohstoffe sowie Handel und Verbriefung von Finanzverträgen.

Die neuen Funktionalitäten sind dank der Unveränderlichkeit, Sicherheit und Smart-Contracting-Fähigkeiten der Casper Blockchain in Kombination mit dem bewährten Algorithmic Contract Types Unified Standard (ACTUS) für die von Ariadne verwendeten Finanzinstrumente möglich. Die von Nucleus Finance tokenisierten Finanzinstrumente sind in der Lage, einen konsistenten und interoperablen Rahmen zu bieten, der für die Zukunft des Finanzwesens erforderlich ist.

CasperLabs, Zug (CH)

CasperLabs, Zug (CH), ist ein führender Anbieter von Blockchain-Lösungen für Unternehmenskunden und entwickelt innovative und zukunftssichere Software im Bereich Blockchain und web3. Geleitet von Open-Source-Prinzipien, setzt sich CasperLabs dafür ein, ein zuverlässiges und sicheres Framework für den Aufbau von privaten, öffentlichen und hybriden Blockchain-Anwendungen bereitzustellen. Folglich wurde die Casper Blockchain genau auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und bietet spezifische Funktionen, die Blockchain-Lösungen für Unternehmen fördern. Das Team von CasperLabs verfügt über umfangreiches Know-how in der Softwareentwicklung und bringt Erfahrungen aus Unternehmen wie Google, Adobe, AWS, Dropbox und Microsoft mit. Erfahren Sie mehr unter casperlabs.io.

Ariadne Business Analytics AG, Zug (CH)

Ariadne Business Analytics AG, Zug (CH), ist spezialisiert auf Bankensoftware der nächsten Generation, die auf standardisierten, digitalisierten, algorithmischen Smart Financial Contracts basiert. Für FinTechs und Neueinsteiger im Finanzsektor, aber auch für die Modernisierung traditioneller Banken, bietet Ariadne mit SolitX einen neuen Ansatz für Kernbankenlösungen auf einer modernen Open-Banking-Architektur. Diese ist vollständig mit der Lösung AnalytX für Risikomanagement, Finanzen und fortschrittliches Rechnungswesen integriert. Die Ariadne-Software basiert auf dem Open-Source-Standard ACTUS als Grundlage für standardisierte algorithmische Finanzinstrumente. Ariadne bietet seinen Kunden einen progressiven Übergang weg von überholten Altsystemen hin zur nächsten Generation von Banklösungen und ermöglicht eine effiziente Kombination mit der Blockchain-Technologie.

